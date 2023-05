In Anhausen wächst schon jetzt der Wald der Zukunft

Nadelwälder können dem Klimawandel kaum widerstehen. Wie ein Umbau aussehen kann, ist jetzt auf einem besonderen Weg in Diedorf zu sehen.

Der Klimawandel macht auch unseren Wäldern zu schaffen. Zunehmend leiden vor allem Nadelholz-Reinbestände unter extremen Wetterereignissen wie Trockenheit und Stürmen und daraus resultierendem Schädlingsbefall und Zuwachseinbußen und kommen so an ihre Grenzen. Für die Forstwirtschaft bedeutet das, dass die Wälder mit regelmäßiger Waldpflege und mehr Mischwald mit verschiedenen Baumarten „klimafit“ gemacht werden müssen. Wie das gelingen kann, wird in Anhausen erprobt.

Insbesondere die Baumart Fichte, die mit über 60 Prozent Anteil im Landkreis vertreten ist, ist davon betroffen. „Wir müssen daher unsere Wälder konsequent in vielfältige, klimatolerante Mischwälder umbauen“, erklärte der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg, Axel Heiß. Knapp die Hälfte der Wälder im Landkreis und der Stadt Augsburg befinden sich im Privatbesitz, somit liegt die Verantwortung für die Zukunft des Waldes weitgehend auf deren Schultern.

Mischwälder zeigen sich insgesamt stabiler als Nadelwälder

Viele Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer im Landkreis Augsburg widmen sich bereits dem konsequenten Umbau in einer zukunftsweisenden und nachhaltigen Weise und werden dabei mit umfangreichen Beratungen von den Revierleitern des AELF unterstützt. Das Ziel sind Mischwälder mit mehreren Baumarten. Sie sind gegenüber den Auswirkungen von Klimaveränderungen insgesamt stabiler als reine Fichten- oder Kiefernwälder. Im Rahmen der Initiative Zukunftswald hat das AELF Augsburg nun den „Weg zum Wald der Zukunft“ im Anhauser Wald geschaffen.

Zur Eröffnung des „Weges zum Zukunftswald“ und einem anschließenden gemeinsamen Rundgang waren neben dem stellvertretenden Landrat Hubert Kraus, dem Diedorfer Bürgermeister Peter Högg und Vertretern der verantwortlichen Behörde zahlreiche interessierte Waldbesitzende gekommen, um bei einem Spaziergang an neun Stationen praxisnah den Umbau schwäbischer Fichtenwälder zu klimatoleranten Mischwäldern zu erleben.

Der Startpunkt zu diesem Waldweg liegt im Karl-Endröß-Weg

Anschaulich konnten sie sich auf ihrer Reise durch die verschiedenen Schritte des Waldumbaus sowie der Inaugenscheinnahme von vier verschiedenen Bodenprofilen direkt vor Ort ein Bild machen und die Möglichkeiten kennenlernen, wie sie ihren Fichtenwald fit für die Zukunft machen können, denn erst durch aktives Gestalten der Wälder von klein auf, gelingt der Waldumbau.

Ein Spaziergang auf dem „Weg zum Zukunftswald" lohnt sich auch für alle, die keinen Wald besitzen. Sie können hier sehen, dass Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie Forstleute viel Planung und Arbeit investieren, um zukunftsfähige Wälder für alle zu schaffen. Der Weg zum Zukunftswald liegt im Wald der Gemeinde Diedorf. Der Startpunkt befindet sich am Ende des Karl-Endröß-Weges.