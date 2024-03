Aystetten

Aystetter Gospelchor erweckt Queen in Fischach zum Leben

Der Gospelchor Aystetten probt mit Chorleiter Frieder Morgenstern für einen Auftritt bei der Queen-Show in Fischach.

Plus Die italienische Coverband "Forever Queen" steht Mitte März auf der Bühne in Fischach. Bei ihrem Auftritt wird die Gruppe vom Aystetter Gospelchor begleitet werden.

Von Jonathan Lübbers

Der letzte Auftritt von Queen mit Frontmann Freddie Mercury liegt fast 40 Jahre zurück. Die italienische Gruppe "Forever Queen" will die Songs der legendären Briten nun wiederaufleben lassen. Bei ihrem Konzert in Fischach erhält die Band Unterstützung aus dem Landkreis Augsburg. Der Gospelchor aus Aystetten wird einen Song begleiten.

Gospelchor für Benefizkonzert ins Leben gerufen

"Wir haben im Dezember einen Aufruf auf der Internetseite der Augsburger Allgemeinen gesehen", blickt Chormitglied Anita Hilpert zurück. Darin suchte "Forever Queen" nach einem Chor, der die Coverband bei ihrem Auftritt in der Staudenlandhalle in Fischach am 15. März unterstützen würde. Die Zusage dafür bekam der Aystetter Gospelchor, der erst im November 2023 gegründet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

