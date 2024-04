Gersthofen

vor 19 Min.

Die Kleiderkammer der Caritas sucht in Gersthofen ein neues Zuhause

Plus Das Sozialzentrum der Caritas in Gersthofen soll Ende Juli schließen. Jetzt ist man auf der Suche nach einer neuen Unterkunft.

Von Diana Dontsul

Zum 31. Juli soll das Sozialzentrum in der Schulstraße 1 in Gersthofen geschlossen werden. Grund sei, dass das Gebäude zunehmend baufällig wurde, so Otto Bachmeier, von der Geschäftsführung des Caritasverbands für Stadt und Landkreis Augsburg. Außerdem war die Heizung störanfällig und die dadurch anfallenden Kosten, vor allem im Winter, sind die Investition nicht wert.

Den schlechten Zustand des Hauses bestätigt auch Pfarrer Markus Dörre von der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen: „Der Zustand ist nicht mehr tragbar.“ Trotzdem will die Caritas ihre Türen nicht für immer schließen und ist aktuell auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für die Kleiderkammer. Da es sich hier um keinen Gewerbebetrieb handelt und auch kaum Profit geschlagen wird, ist dies mit den aktuellen Mieten ein schwieriges Unterfangen. Die Entscheidung zur Schließung sei aber nicht leichtfertig getroffen worden und man wolle sich auch weiterhin um die Bedürftigen kümmern, schreibt Bachmeier.

