Gersthofen

17:00 Uhr

Flughafen-Kreuzung wird aus Richtung Gersthofen sicherer

Das ist neu: Für Rechtsabbieger Richtung Augsburg gibt es an der Flughafen-Kreuzung jetzt eine Ampel.

Plus An der Kreuzung am Flughafen kommt der Verkehr aus vier Richtungen. Die Zahl der Unfälle war vor dem Umbau auffällig hoch. Jetzt soll eine Ampel vieles verbessern.

Von Regine Kahl

Für viele Gersthoferinnen und Gersthofer führt der Weg nach Augsburg über die Lechbrücke und dann weiter zur Flughafen-Kreuzung Mühlhausen. Wie stark hier der Verkehr fließt, zeigte sich im Herbst, als die Straße zwischen Gersthofen und Mühlhausen wegen Sanierung über Wochen gesperrt war. Der Stau auf der B2 und bei Augsburg-West war durch die Verlagerung noch zäher als sonst. Jetzt ist die Fahrt auf der Staatsstraße mit dem Namen Gersthofer Straße wieder frei, und an der Flughafen-Kreuzung gibt es eine wichtige Neuerung: Rechtsabbieger Richtung Augsburg haben eine Ampel zu beachten. Diese Umstellung hat einen wichtigen Grund.

Christoph Eichstaedt vom staatlichen Bauamt Augsburg war zuständig für den Umbau der stark befahrenen Kreuzung, bei der der Verkehr aus vier Richtungen zusammenkommt. Vor dem Umbau mussten Autofahrerinnen und Autofahrer, die rechts Richtung Augsburg und Autobahnausfahrt Augsburg-Ost abbiegen wollten, auf den von links aus Richtung Mühlhausen kommenden Verkehr achten. Gleichzeitig mussten auch die Radfahrer auf der rechten Seite im Blick behalten werden. Wegen der unübersichtlichen Situation sei es an der Kreuzung öfter zu Unfällen gekommen, sagt Eichstaedt. Es ereigneten sich zum Beispiel Auffahrunfälle, weil Verkehrsteilnehmer doch noch abrupt stoppen mussten.

