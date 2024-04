Gersthofen

Timo aus Gersthofen steht zum ersten Mal wieder auf eigenen Beinen

Plus Der 15-jährige Timo aus Gersthofen ist nach einem Sprung in den heimischen Pool querschnittsgelähmt. Er kämpft sich tapfer weiter ins Leben zurück.

Von Oliver Reiser

Sport spielte im Leben von Timo Stredak immer eine große Rolle. Biken und Skaten machten dem Teenager viel Spaß. Bei der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen hat er etliche Jahre Handball gespielt, zuletzt hat er zusammen mit seinen Freunden beim TSV Gersthofen eine Volleyball-C-Jugend ins Leben gerufen. Doch plötzlich hat sich sein Leben von einer Sekunde auf die andere grundlegend verändert. Nach einem Sprung in den heimischen Pool war er so unglücklich aufgekommen, dass er sich die oberen drei Halswirbel brach. Seitdem ist der 15-Jährige querschnittsgelähmt. Doch er kämpft sich zurück ins Leben. Während der Reha ist nun sogar eine weitere Sportart hinzugekommen.

Die Mutter zog den hilflosen Jungen aus dem Pool

Es war an einem heißen Sommer-Sonntag im Juli vergangenen Jahres, als es passierte. Timo hatte zusammen mit seinem jüngeren Bruder Philipp (13) im Garten des Reiheneckhauses im Wohnviertel am Ballonstartplatz in Gersthofen herumgetobt. Dabei sprangen die Jungs immer wieder in den Pool. Als Timo plötzlich nicht mehr auftauchte, dachte der kleine Bruder erst an einen Scherz. Doch es war bitterer Ernst. Der Teenager war mit dem Kopf am Boden des Pools aufgeschlagen. Zusammen mit einem Nachbarn zog die Mutter den hilflos im Wasser liegenden Jungen aus dem Pool.

