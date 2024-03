Gersthofen

18:00 Uhr

Windhager-Insolvenz: Kurbelt Gesetz jetzt Wärmepumpen-Nachfrage an?

Plus Alle reden übers Heizen - doch die Firma Windhager, die Heizkessel und Pelletöfen auch von Gersthofen aus vertreibt, ist insolvent. Wie konnte es so weit kommen?

Von Cordula Homann

Wie am Montag bekannt wurde, ist das Unternehmen Windhager in Deutschland insolvent. Bereits im vergangenen Jahr hatte es den Mutterkonzern in Österreich getroffen. Doch warum passiert das einer Firma, die zum Beispiel Pellet- oder Hackschnitzelheizungen und Wärmepumpen verkauft? Etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Insolvenz in Gersthofen betroffen. Wie berichtet, hat ein Insolvenzverwalter die Geschäfte übernommen: Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH. Noch drei Monate lang sollen die Gehälter der Windhager-Beschäftigten gesichert sein.

Erst 2017 hatte Windhager das neue Gebäude in Gersthofen bezogen

Der Frust am Firmenstandort in Gersthofen ist groß. Die Insolvenz, so scheint es in Gesprächen, ist nicht das einzige Problem. Zudem seien seit Monaten Verkaufsgespräche von großen Unsicherheiten auf Kundenseite geprägt. "Die Menschen haben nach dem Heizungsstreit der Ampel ihr Vertrauen in die Politik verloren und sind beim Thema Heizen einfach zurückhaltend. Das spüren wir, das spürt die Konkurrenz", sagt ein Windhager-Mitarbeiter. Er möchte anonym bleiben, weil er bislang nicht weiß, wie es für ihn beruflich weitergeht. Erst 2017 war das Team in die Räume im Gersthofer Industriegebiet eingezogen. In diesem Jahr sollte der neue Ausstellungsraum eröffnet werden. Doch daraus wird jetzt nichts.

