Autofahrer verliert auf der B300 die Kontrolle

Offenbar aus gesundheitlichen Problemen verliert ein 60-Jähriger auf der B300 zwischen Ziemetshausen und Diedorf die Kontrolle über seinen Wagen. Die Polizei sucht nach Geschädigten.

Die Polizei berichtet von einer Irrfahrt eines 60-Jährigen am Dienstagnachmittag. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Opel auf der B300 aus Ziemetshausen kommend in Richtung Augsburg unterwegs. Auf der Strecke bis Diedorf kam es dabei zu etlichen Unfällen. berichten die Beamten. So fiel der Autofahrer zunächst dadurch auf, dass er mehrfach mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Außerdem soll das Auto mehrfach den rechten Randstein gestreift haben.

Auf Höhe Diedorf-Lettenbach konnte der 60-Jährige durch eine Streife der PI Zusmarshausen angehalten werden. Das war allerdings nicht einfach, berichten die Beamten. Da der Mann auf sämtliche Signale der Polizei nicht reagierte, mussten die Beamten den Autofahrer überholen und ausbremsen.

Bei der Kontrolle wurden weder Hinweise auf Drogen oder Alkohol festgestellt, heißt es im Bericht der Polizei. Vielmehr hatte der 60-Jährige offenbar ein gesundheitliches Problem. Die Weiterfahrt wurde ihm unterbunden. Ein Familienangehöriger holte den Mann ab. Konkret geschädigte oder gefährdete Verkehrsteilnehmer mögen sich bitte bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 melden. (kinp)