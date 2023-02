Heretsried

vor 17 Min.

Wird die Straße zwischen Heretsried und Holzhausen zur "Monstertrasse"?

Plus 5,3 Millionen Euro soll der Ausbau der Staatsstraße zwischen den Heretsried und Holzhausen kosten. Die Grünen halten die Pläne für überdimensioniert.

Von Katja Röderer

Von einer "Monstertrasse" reden die einen. Die anderen sagen, dass der Ausbau der Staatsstraße 2036 dringend nötig sei. Die Strecke gilt als Lebensader des Holzwinkels. Im Norden führt sie in Richtung Wertingen, im Süden bindet sie den Holzwinkel an Augsburg an. Jetzt soll die Straße erneuert werden. Doch schon die 3,2 Kilometer lange Strecke zwischen Heretsried und Holzhausen sorgt immer wieder für Diskussionen. Was ist wirklich nötig für einen Ausbau der Straße?

