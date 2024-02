Horgau

Werden am alten Horgauer Bahnhof Geflüchtete untergebracht?

Plus Eigentlich sollten auf dem Gelände des ehemaligen Waldcafés Wohnungen entstehen. Nun sieht es danach aus, dass dort Geflüchtete in Containern untergebracht werden könnten.

Von , Michaela Krämer Philipp Kinne , Michaela Krämer

Es gab eine Zeit, da war das Waldcafé am Horgauer Bahnhof ein beliebtes Ausflugsziel. Das ist lange her. In jüngster Vergangenheit fiel das Gebäude vorwiegend deshalb auf, weil es baufällig war. Im vergangenen Mai wurde es schließlich abgerissen. Auf dem Gelände sollte neuer Wohnraum entstehen. Doch nun liegen die Pläne zum Bau moderner Wohnungen offenbar auf Eis. Stattdessen könnten auf dem Grundstück Container aufgestellt werden, in denen Geflüchtete untergebracht werden.

Container für Geflüchtete in Horgau?

Das hat der Eigentümer des Grundstücks zumindest dem Landratsamt angeboten. Eine Sprecherin bestätigt auf Nachfrage: "Kürzlich gab es das Angebot an den Landkreis Augsburg, dass ein Investor auf dem Gelände des ehemaligen Waldcafes in Horgau Container aufstellt und vermietet. Bislang wurde sich allerdings nicht für dieses Angebot entschieden. Es handelt sich hier um einen noch laufenden Prozess."

