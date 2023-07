50 Jahre, 50 Köpfe: Die berührenden Geschichten hinter einer Ausstellung

Plus Zum 50. Geburtstag des Landkreises Augsburg begann ein ganz besonderes Projekt, mit dem Menschen aus dem Augsburger Land vorgestellt wurden. Jetzt ist es vollendet.

Da ist Makis, die Henna-Künstlerin aus Klosterlechfeld. Lange hat sie sich nicht getraut, ein Kopftuch zu tragen. "Viele haben gesagt, dass ich im Schul- und Berufsleben damit Nachteile haben werde. Aber dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht immer auf andere hören will, sondern meinen Weg gehen mag. Ich bin ja der gleiche Mensch, nur mein Kopf ist bedeckt. Das verstehen viele leider nicht. Aber es fühlt sich einfach richtig für mich an und ich bereue es nicht. Ich finde, meine Generation hat es etwas schwer mit dem Thema Identität. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber bin eben auch Afghanin."

Und da wäre Franz Kisch aus Deuringen, der sich als Lehrbub seine erste Trompete mühsam zusammengespart hat und dem die Blasmusik heute noch Ein und Alles ist. Er sagt: "Man erlebt schon schöne Dinge mit der Musik, aber das erfährt eben nur der, der Musik macht."