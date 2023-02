Außergewöhnlich übernachten: Sieben Tipps aus dem Augsburger Land

Plus Vogelgezwitscher im Baumhaus, Idylle im Schäferwagen oder Stille im Kloster – im Landkreis gibt es eine Reihe an außergewöhnlichen Unterkünften. Das sind unsere Tipps.

Der Landkreis Augsburg ist vielseitig. Ausgedehnte Waldgebiete und sanfte Hügel finden sich in den Stauden, dem Holzwinkel, der Reischenau oder den Westlichen Wäldern. Wer die Region erkunden möchte, oder etwas Abwechslung vor der eignen Haustür sucht, kann im Augsburger Land nicht nur in klassischen Hotels oder Ferienhäusern übernachten. Wir haben eine Liste mit Tipps zu außergewöhnlichen Unterkünften zusammengestellt: