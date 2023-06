Alle Bahnhöfe an der Strecke Ulm–Augsburg sollen 2030 barrierefrei werden

Plus Kein Bahnhof im Landkreis Augsburg entlang der Strecke ist aktuell wirklich barrierefrei. Das soll sich 2030 ändert. In nur fünf Monaten sollen alle Stationen saniert werden.

Alle Bahnhöfe entlang der Strecke Ulm– Augsburg sollen im Jahr 2030 barrierefrei werden. Hintergrund ist eine Entscheidung der Deutschen Bahn und dem Bundesverkehrsministerium. Sie wollen die Strecke zu einem sogenannten "Hochleistungsnetz" ausbauen. Bedeutet: Die bestehende Strecke soll auf Vordermann gebracht werden – unabhängig von der ausstehenden Entscheidung zu einem möglichen Neubau entlang der Autobahn A8. Es sind ehrgeizige Ziele, die sich die Bahn gesteckt hat.

Denn der Ausbau der Bahnhöfe soll innerhalb von nur fünf Monaten erfolgen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises hervor. Demnach soll die komplette Strecke zwischen Ulm und Augsburg im Jahr 2030 für diesen Zeitraum gesperrt werden. Dann sollen auch alle Oberleitungen, Stellwerke, Gleise und Weichen ertüchtigt werden.