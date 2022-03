Das vergangene Jahr der Kreissparkasse war ein gutes

Seit 1. Januar 2022 gibt es die Sparkasse Schwaben-Bodensee. Die Vorstände sehen für die nächsten Monate ein unklares politisches und wirtschaftliches Umfeld.

Es war das letzte Mal überhaupt, dass die beiden Vorstände der ehemaligen Kreissparkasse Augsburg, Horst Schönfeld und Dr. Wolfgang Zettl, in Augsburg über den Geschäftsverlauf im vorhergehenden Jahr bei ihrem Institut unterrichtet haben. Denn wie mehrfach berichtet, ist die Kreissparkasse zum Beginn des Jahres mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim zur Sparkasse Schwaben-Bodensee fusioniert. Aus heutiger Sicht in einem allgemein unübersichtlichen wirtschaftlichen Umfeld die richtige Entscheidung, so Schönfeld: "Heute suchen sich starke Partner andere starke Partner. Und das haben wir getan." So schätzen die Vorstände die Geschäfte der nächsten Zeit ein.

Von Zeichen der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung trotz der anhaltenden Corona-Pandemie Ende des Jahres 2021 hatte Horst Schönfeld eigentlich berichten wollen. Doch bereits 2021 war dann die wieder wachsende Produktion von Zeichen der Kostensteigerungen bei Transport und Energie beeinflusst. Und nun durch den Krieg in der Ukraine die völlig veränderte Situation: Inflation, Verknappung der Rohstoffe und die allgemeine Unsicherheit hätten bereits zu einer Zinssteigerung von 0,75 Prozent innerhalb weniger Wochen geführt. Wobei gleichzeitig die Sparkasse immer noch für ihre Einlagen selbst einen Negativzins von 0,5 Prozent zahlen muss. "Eigentlich muss die EZB jetzt hier reagieren", so Schönfeld. Auch für die Kundinnen und Kunden der Sparkasse gilt dieser Negativzins weiterhin bei hohen Einlagen.

Immer noch legen Kunden ihr Geld aufs Konto bei der Sparkasse

Doch auch in schwierigen Zeiten sei das Vertrauen in die Kreissparkasse hoch, so der Vorstand. So stiegen die Kundeneinlagen um 5,5 Prozent auf gut drei Milliarden Euro, "und das, obwohl es kaum Zinsen gibt", so Horst Schönfeld. Die Bilanzsumme der "alten" Kreissparkasse stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, Kredite wurden in Höhe von 1,8 Milliarden Euro ausgegeben, auch das ein Anstieg um mehr als fünf Prozent. Der Bilanzgewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr von 3,3 auf 3,5 Millionen Euro. Die "Kernbotschaft" aus diesen Zahlen ist für Wolfgang Zettl: "Das Geld aus der Region bleibt in der Region." Das bedeutet: Die Einlagen der einen Kunden wurden an andere Kunden wieder in Form von Krediten ausgegeben.

Im Moment sind es übrigens vor allem die Unternehmenskunden, die Geld auf die hohe Kante legen - um gerüstet zu sein für die Eventualtitäten der nächsten Monate. Allgemein werde ein Szenario einer Stagflation immer wahrscheinlicher, ergänzt Horst Schönfeld. Das bedeutet, dass die Wirtschaft nicht wächst und gleichzeitig Inflation herrscht.

Wer in Wertpapiere investiert, braucht jetzt starke Nerven

Ein verändertes Verhalten hat die ehemalige Kreissparkasse auch bei den Anlagestrategien ihrer privaten Kundinnen und Kunden beobachtet, so Zettl. So sei es in der Vergangenheit zu einer starken Steigerung beim Handel mit Aktien und Wertpapieren gekommen. Sein Rat: Wer dort investiert, braucht in den nächsten Monaten starke Nerven. Zettl erwartet viele und starke Sprünge bei Wertpapieren, allerdings langfristig sicher mit einer steigenden Tendenz. Gleichzeitig investieren die Kunden der Kreissparkasse auch stärker in Werte wie Gold oder profitieren von hohen Immobilienpreisen.

Vorstandsmitglied Wolfgang Zettl der Sparkasse Schwaben-Bodensee rät Anlegern von Wertpapieren zu starken Nerven in den nächsten Monaten. Foto: Marcus Merk

Die machen sich auch im Geschäft der Kreissparkasse selbst bemerkbar. Obwohl mit 166 Objekten praktisch genauso viele Häuser und Wohnungen wie im vorhergehenden Jahr vermittelt werden konnten, stieg deren Wert um knapp sechs Prozent auf fast 70 Millionen Euro.

Die Sparkasse verdient jetzt auch Geld auf dem nachhaltigen Energiesektor

Für die Sparkasse Schwaben-Bodensee wird das Thema Regionalität und gesellschaftlicher Anspruch immer wichtiger, und das nicht allein auf dem Feld von Stiftungen und als Sponsor. Aus der eigenen Stiftungsgemeinschaft schüttet die Sparkasse jährlich rund 150.000 Euro an 45 gemeinnützige Vereine und Institutionen im Bereich der ehemaligen Kreissparkasse aus. Gefördert werden regelmäßig der Bunte Kreis und der Kreisjugendring, aber auch Sportereignisse wie die Hallenfußball-Landkreismeisterschaft im Landkreis Augsburg.

Das langjährige Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Augsburg, Horst Schönfeld, geht Ende März in den Ruhestand. Foto: Kreissparkasse

Geld verdienen und gesellschaftlicher Auftrag verbinden sich bei der Kreissparkasse aber auch auf anderen Gebieten. So hat das Institut in Stadtbergen "Am Anger" eine eigene Wohnanalge mit einem Partner erstellt und vermarktet. Zudem ist sie an acht lokalen Wärmenetzen im Bereich der Kreissparkasse beteiligt - ein Weg zu einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen, so Wolfgang Zettl. Nachhaltigkeit ist übrigens auch das Stichwort bei den Möglichkeiten für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mehr als 100 Auszubildende hat die große Sparkasse jetzt und die sollen möglichst alle bleiben, so Horst Schönfeld. Der Vorteil der Fusion für sie: Weitere Karrierechancen in einem größeren Haus, immerhin ist die Sparkasse jetzt unter den Top Ten in Bayern.

Für Horst Schönfeld war es übrigens das letzte Bilanzpressegespräch: Ende des Jahres geht er nach 50 Jahren im Beruf in den Ruhestand.