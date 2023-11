Die Narren im Augsburger Land sind bereit für den Faschingsauftakt

Für Trübsal bleibt keine Zeit: Am 11.11. beginnt die Faschingssaison. Viele Faschingsvereine im Kreis Augsburg haben sich zum Auftakt etwas Besonderes überlegt.

Am Wochenende beginnt für Faschingsfreunde die fünfte Jahreszeit. Denn am 11.11. um 11.11 Uhr wird traditionell der Beginn der Karnevalssaison gefeiert, auch im Landkreis Augsburg. Die Faschings-Garden im Augsburger Land sind startklar und können es kaum abwarten in die neue Saison zu starten.

Die Mottos und Prinzenpaare sind bis Samstag noch streng geheim, damit die Spannung bis zum Schluss erhalten bleibt. Bei der Narrneusia in Neusäß wird die Faschingssaison am Samstag pünktlich um 11.11 Uhr eingeläutet. Im Haus der Musik zeigen sie erste Kostproben ihrer neuen Show und stellen ihre diesjährigen Prinzenpaare vor. Kurz darauf startet auch die Lechana aus Gersthofen in die neue Saison. Mit einem dreifachen „LECH-AU“ geht es um 14 Uhr im Autohaus Frey in Gersthofen los.

Fasching im Landkreis Augsburg: Die Bettschoner machen es spannend

In Welden, Deubach und Zusmarshausen müssen die Fans etwas länger warten. Sie verkünden ihre diesjährigen Mottos erst am Samstagabend. Die Zusamtaler Bettschoner aus Zusmarshausen starten um 18 Uhr in ihrem Vereinsheim im Giseberthof mit Glühwein und Würstel in die Saison. Wie jedes Jahr verraten sie an diesem Abend jedoch nur ihr Motto. Die Prinzenpaare werden erst Anfang Dezember auf ihrer internen Nikolausfeier vorgestellt. Der CCD Deubachia läutet um 19 Uhr die Faschingszeit ein, auf dem Chrysanthemenball im Berghof in Wollishausen. Im Holzwinkelsaal in Welden sorgen ab 20.20 Uhr die Laugnataler Faschingskracher für Stimmung.

Nadja Kunzi vom Carneval Club Fantasia Königsbrunn schwärmt: "Das traditionelle Einzugsritual wird dieses Jahr so richtig gefeiert", sagt sie. Statt um 11.11 Uhr geht es bei der Faschingsgesellschaft schon um 10.10 Uhr am Rathaus los, das alljährlich von den Narren gestürmt wird. Neben Livemusik von den "Maxstreetboyz" werden unter anderem die Prinzenpaare präsentiert und es gibt Programm für Jung und Alt. "Der CCK Fantasia freut sich auf zahlreiches Kommen und eine Faschingssaison, die alles außer gewöhnlich wird", betont Kunzi.

Menkinger Narren bekommen in Schwabmünchen den Rathausschlüssel

Auch bei den Menkinger Narren in Schwabmünchen wird die närrische Zeit mit Musik und Tanz eingeleitet. Im Musikerheim in Schwabmünchen geht es um 19.11 Uhr los. Die Minigarde, die Jugendgarde und die Große Garde tanzen hier unter anderem. Ein weiterer Höhepunkt: Der Rathausschlüssel wird an die Menkinger Narren übergeben. Uli Weißenbach, Vorsitzender der Menkinger Narren, verspricht: "Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, den Gästen und Garden werden die eigens kreierten Narrenzipfel gereicht".

Lesen Sie dazu auch

Ein wenig ruhiger geht es bei der Imhofia in Untermeitingen zu. Die Vorsitzende Tanja Merz berichtet: "Wir haben ein Weißwurstfrühstück für alle Mitglieder um 11.11 Uhr geplant". Das Organisatorische solle an diesem Tag mehr in den Hintergrund treten und eher eine gemütliche, schöne Aktion für die Mitglieder sein. Größere Pläne gebe es dann für die Narrensitzungen im Januar und Februar.

Der erste Gardemarsch der Jugendgarde in Klosterlechfeld

Bei der Lecharia aus Klosterlechfeld werden am 11.11. die beiden Garden vorgestellt. Seit vergangenem Jahr bestehe wieder eine Kindergarde, berichtet Vorsitzender Martin Krause. In diesem Jahr sei zudem die Jugendgarde neu formiert worden und präsentiere an diesem Tag zum ersten Mal einen Gardemarsch. "Unser Ex-Präsident Ali legt auf und wir hoffen auf ein paar gesellige und schöne Stunden", erklärt er.

Auch die Neufnarria aus Mittelneufnach versammelt sich am Samstag. Mit einer Generalversammlung startet die Faschingsgesellschaft in den Tag. Um 11.11 Uhr wird dann die Saison eingeleitet, die Prinzenpaare verkündet und das Motto bekannt gegeben. Der Sturm aufs Rathaus passiere erst während der Faschingssaison, so der Vorsitzende Michael Huber. Trotz all der Spannung um die diesjährigen Mottos und Prinzenpaare sei schon eins verraten: Prinzen werden in diesem Jahr nicht gesucht.