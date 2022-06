Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

Endspurt der Abschlussprüfungen an den Schulen

So sehen Abschlussprüfungen aus: In den Turnhallen der Schulen sind die Tische in weitem Abstand aufgestellt. In dieser Woche wird an den Mittel- und Realschulen geprüft.

Plus Die Abiturienten im Landkreis Augsburg bekommen schon ihre Zeugnisse, an den Realschulen und Mittelschulen starten die Abschlussprüfungen jedoch erst.

Von Jana Tallevi

Die 135 Jugendlichen an der Mittelschule in Gersthofen, der größten im Landkreis Augsburg, sind ein besonderer Jahrgang. Ab der kommenden Woche starten sie in die Prüfungen zum Qualifizierenden Abschluss. Und dann sind sie die ersten überhaupt, die nach dem neuen Lehrplan plus, nachdem inzwischen seit fünf Jahren unterrichtet wird, auch geprüft werden. Ein wenig mulmig ist Schulleiterin Sigrid Puschner deshalb schon, wenn sie an die Prüfungen denkt. Denn auch die Folgen der Corona-Pandemie hätten die Schülerinnen und Schüler noch nicht vollständig weggesteckt, sagt sie.

