Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Im Landkreis häufen sich Einbrüche: Wie man sich in der dunklen Jahreszeit schützt

Plus Im Augsburger Land sind zuletzt zahlreiche Einbrüche gemeldet worden. Ein Experte der Polizei erklärt anschaulich, wie Kriminelle in der Regel vorgehen.

Im Schutz der Dunkelheit fühlen sie sich offenbar sicherer. Denn besonders im Winter sind Einbrecher häufiger unterwegs, auch im Augsburger Land. So beobachtete etwa eine Anwohnerin aus dem Dinkelscherber Ortsteil Häder vor Kurzem zwei Männer auf ihrem Grundstück, die eine Baggerschaufel stehlen wollten. In einem offenen Brief, den die Gemeinde Dinkelscherben veröffentlichte, schreibt sie: "Wir haben sofort die Polizei kontaktiert und das Nummernschild durchgegeben." Nun möchte sie andere vor ähnlichen Fällen warnen.

Einbrecher erkunden oftmals zunächst die Umgebung

Auch Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb ist alarmiert. Sein Appell: "Bitte beobachten auch Sie aufmerksam die Geschehnisse rund um Ihr Haus, Ihre Wohnung und in Ihrer näheren Umgebung." Denn oftmals erkunden die Diebesbanden zunächst genau die Umgebung, in der sie dann später zuschlagen. Verdachtsfälle sollten sofort an die Polizei gemeldet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

