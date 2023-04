Landkreis Augsburg

Kirche? Nein, danke: Was bewegt die Menschen im Augsburger Land zum Austritt?

Plus Dekan Frank Kreiselmeier sieht einen Prozess der Entfremdung der Menschen zur Kirche. Unsere Karte zeigt die Austrittszahlen in den Kommunen des Landkreises.

Von Melanie Langenwalter

Die Zahl der Kirchenaustritte im Landkreis Augsburg ist so hoch wie nie. Der Trend zeichnet sich schon seit Längerem ab. Eine Abfrage unserer Redaktion in den Standesämtern im Augsburger Land zeigt: Die Zahl hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. Im vergangenen Jahr kehrten 4167 Menschen im Landkreis Augsbzurg der Kirche den Rücken zu, 2020 waren es noch 1861. Woran liegt das?

In einigen ländlicheren Gemeinden fällt vor allem ein plötzlicher Anstieg der Kirchenaustritte auf. So sind die Zahlen in den letzten Jahren in Fischach und den Verwaltungsgemeinschaften Nordendorf, den Stauden und Welden nur leicht angestiegen. Im Jahr 2022 haben sich die Austritte nun, in allen vier Gemeinden, im Vergleich zum vorherigen Jahr mehr als verdoppelt.

