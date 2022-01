Landkreis Augsburg

Neue Corona-Regeln: Ins Neusässer Titania dürfen wieder mehr Gäste

Plus Für Bäder gilt weiterhin die 2G-plus-Regel, aber es sind wieder mehr Besucherinnen und Besucher erlaubt. So kommt man in Schwimmbäder in der Region Augsburg.

Von Regine Kahl

Das Wetter bleibt kalt und grau, da bietet sich ein Besuch im Schwimmbad an. Die gute Nachricht: In den Thermen ist die erlaubte Besucherzahl wieder höher. Etwa 200 Menschen dürfen sich beispielsweise gleichzeitig in den Becken der Titania Therme in Neusäß tummeln. Bei den Hallenbädern der Kommunen bleibt es vorerst noch bei den bekannten Beschränkungen. Die 2G-plus-Regel gilt weiterhin überall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

