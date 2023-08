Umgestürzte Bäume, Wasser im Keller – Protokoll der Unwetternacht

Auf heiße Sommertage folgt ein heftiges Gewitter: In der Nacht auf Freitag waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Eine erste Bilanz der Einsätze im Landkreis Augsubrg.

Erst starker Wind, dann Blitze, Donner und heftiger Regen – in der Nacht auf Freitag zog ein Unwetter durch das Augsburger Land. Wie schon häufiger in diesem Sommer waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Etliche Bäume stürzten um, vereinzelt kam es zu Unfällen oder Wasser im Keller. Erst am Tag danach wird das Ausmaß des Gewitters deutlich. Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel berichtet: "Es war überall im Landkreis viel zu tun." Das ist das Protokoll der Unwetternacht im Augsburger Land:

Unfall bei Dinkelscherben: Frau leicht verletzt

22.01 Uhr Der erste einer Reihe von Einsätzen ist ein Unfall bei Dinkelscherben . Auf der Kreisstraße zwischen Mödishofen und Häder kracht ein Baum auf die Fahrbahn. Laut Polizei versucht eine Frau mit ihrem Auto auszuweichen, doch es kommt zum Zusammenstoß zwischen Auto und Baum. Dabei wird die 32-Jährige leicht an der Schulter verletzt.

Etliche Bäume stürzen im Kreis Augsburg auf Straßen

22.20 Uhr Der Wind ist so stark, dass vereinzelt Gegenstände durch die Luft fliegen. Bei Klosterlechfeld wird das Dach eines Freisitzes weggeweht. Auf der Hauptstraße in Dinkelscherben landet ein Bauzaun, berichten Feuerwehr und Polizei . In Königsbrunn wird außerdem ein Kleidercontainer gegen ein Auto gedrückt.

Gegen Mitternacht beruhigt sich die Lage im Augsburger Land

22.52 Uhr Zur gleichen Zeit rücken die Einsatzkräfte zu überfluteten Fahrbahnen in Kleinaitingen (Ortsstraße) und Aystetten aus. In Neusäß drückt das Wasser durch eine Toilette, berichtet die Feuerwehr .

Gegen Mitternacht beruhigt sich die Lage. Verzeichnet werden noch Einsätze wegen umgestürzter Bäume in , und Graben. 03:00 Uhr In Untermeitingen wird noch spät in der Nacht eine große, dicke Plane als Provisorium über ein Haus gespannt, da es das Dach abgedeckt hatte. Das Notdach hat die Feuerwehr Schwabmünchen zugeliefert. Die Feuerwehr Untermeitingen ist ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehr Königsbrunn unterstützt mit ihrer Drehleiter, da die Drehleiter aus Schwabmünchen bei anderen Einsätzen, unter anderem bei einem zweiten abgedeckten Dach in Untermeitingen , gebunden ist.

Gegen drei Uhr nachts wird in Untermeitingen ein Notdach über ein Haus gespannt. Die Feuerwehren aus Schwabmünchen, Untermeitingen und Königsbrunn sind im Einsatz. Foto: Stephan Bamberger, Feuerwehr Königsbrunn

Am nächsten Morgen sind die Wehren vereinzelt wieder im Einsatz. Sie beseitigen weitere Folgen des Unwetters. Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel geht davon aus, dass in den kommenden Tagen noch etliche Einsätze protokolliert werden, welche die Feuerwehrleute auf dem Weg übernommen haben. Bis zum Freitagmorgen wurden bei der Polizei Schwaben Nord etwa 70 Einsätze aufgrund des Unwetters gemeldet.

