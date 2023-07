Langweid

18:00 Uhr

Wie ein ukrainisches Paar beim TTC Langweid ein Stück Heimat fand

Plus Sie mussten vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen. Beim TTC Langweid fand nicht nur das Trainerduo der Jugendmannschaften ein neues Zuhause.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Manchmal, sagt Ganna Farladanska, habe sie hier fast das Gefühl, zuhause zu sein. Warum das so ist, sieht man auf den ersten Blick erst einmal nicht. Die 34-Jährige steht in der Turnhalle in Langweid. Hinter ihr trainiert ein Dutzend Kinder und Jugendliche auf sechs Tischtennis-Platten. Vorhand, Rückhand, immer wieder fliegen die Bälle knapp über das Netz.

Farladanska kommt aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa und lebt seit eineinhalb Jahren in Deutschland. Sie ist die Nummer 1 bei der Damen-Mannschaft des TTC Langweid. Zugleich trainiert sie mehrmals die Woche die Jugendmannschaften. Von den Jungs und Mädchen kommen einige ebenfalls aus der Ukraine. Sie mussten genauso wie Farladanska ihre Heimat nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor rund eineinhalb Jahren verlassen.

