Meitingen

06:01 Uhr

Das BRK-Kleiderlädle in Meitingen ist eröffnet

Das pfiffig und modern dekorierte Schaufenster des Kleiderlädles in der Hauptstraße 27 in Meitingen lockt bereits seit Montag Interessierte an – und zeigt auch, dass Caritas und BRK hier gemeinsame Sache machen.

Plus Rappelvoll war das neue BRK Kleiderlälde bei der Eröffnung in Meitingen. Einkaufen darf dort jeder. Bei dem Projekt geht es aber nicht nur um Kleidung.

Von Steffi Brand

Am Donnerstagnachmittag war das neu eröffnete Kleiderlädle in der Hauptstraße 27 in Meitingen rappelvoll. Pünktlich zum vierten Öffnungstag des neuen Ladens waren Vertreter der beiden Träger – dem Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg sowie dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Augsburg Land – im Geschäft zusammengekommen, um anzustoßen – auf eine Zusammenarbeit der besonderen Art und auf ihr Gemeinschaftsprojekt, das Kleiderlädle, das bereits in den ersten vier Tagen gut besucht wurde.

Das Meitinger Kleiderlädle ist auch ein Mittel gegen Einsamkeit

Otto Bachmeier, der Geschäftsführer des Caritasverbands für die Stadt und den Landkreis Augsburg, bezeichnete das Kleiderlädle in seiner Ansprache zwischen Kleiderständern und Häppchen als „Leuchtturmprojekt“, das neben dem Einkaufserlebnis noch einen weiteren Faktor erfülle: Die Begegnungen im Laden wirken der Einsamkeit entgegen. Wer ins Kleiderlädle kommt, um Spenden abzugeben oder um zu stöbern, begegne den Ehrenamtlichen. Gespräche zu führen und in Begegnungen zu gehen, sei neben der Versorgung der Menschen ein entscheidender Faktor.

