Meitingen

06:00 Uhr

Go-Ahead reicht es: Ärger über Bahnbaustelle um Donauwörth

Plus Der Ärger bei Bahnkunden auf der Strecke Gersthofen-Meitingen-Donauwörth wird noch größer. Sie erwarten zuverlässige Bahnverbindungen. Das ist auch bei Go-Ahead so.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Bahnkundin Vanessa Fendt reicht es. Seit der Übernahme der Linien RE 80, RE 89 und RB 87 durch den Betreiber Go-Ahead sei es schwierig, pünktlich und zuverlässig zur Arbeit zu kommen, teilt sie unserer Redaktion mit. Viele Züge fallen wegen der Baustelle auf der Strecke aus. Diejenigen, die fahren, sind zu kurz und oft komplett überfüllt, Ersatzverkehr gibt es kaum. Was sie sagt, unterstreicht der Geschäftsführer von Go-Ahead, Fabian Amini. „Unerträglich“ seien die Zustände inzwischen, sagt auch er. Schuld sei aber nicht Go-Ahead als Betreiber, sondern DB-Netz als Eigentümerin des Schienennetzes und Verantwortliche für die Baustellenorganisation. Wie jetzt bekannt wurde, übernimmt die ÖBB-Personenverkehr AG jetzt die Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH. Am Donnerstag wurden die Verträge unterzeichnet.

Der Mittwoch in dieser Woche war wieder solch ein Tag, der für viele Berufstätige sowie Schülerinnen und Schüler schlecht losging. Kurz nach sieben Uhr kam überhaupt erst der erste Zug in Richtung Augsburg und München. Der war nur kurz und schon ab Meitingen so überfüllt, dass ab Herbertshofen keine Fahrgäste mehr ein- oder aussteigen konnten, er fuhr dann ohne Zwischenhalt bis Augsburg durch, berichtet eine andere Bahnkundin. Was war hier passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen