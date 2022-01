Neusäß/Bad Wörishofen

Neusässer Titania-Therme öffnet wieder täglich - doch wie lange noch?

Plus Jüngst waren im Neusässer Titania die Öffnungstage reduziert. Jetzt kann dort wieder täglich sauniert und geplanscht werden. Der Blick auf die Inzidenz ist bange.

Wer einmal mit viel Platz zum Nebenmann oder zur Nebenfrau in einer Sauna in der Titania-Therme in Neusäß schwitzen will, hat zurzeit gute Chancen. In die Therme dürfen nur 25 Prozent der sonst zugelassenen Besucherzahl gleichzeitig rein. Vor den Weihnachtsferien hatten Betreiber und Stadt zusätzlich die Zahl der Öffnungstage innerhalb der Woche reduziert. Das hat sich jetzt wieder geändert. Ein Besuch ist täglich möglich - bis zu einer möglichen Corona-Inzidenz von 1000.

