Der neue Stadtbaumeister sieht noch viele Baulücken in Neusäß

Plus Björn Nübel wechselt als Stadtbaumeister von Krumbach nach Neusäß. Die neue Aufgabe in einer Stadt nahe Augsburg hat für den 48-Jährigen einen besonderen Reiz.

Neusäß ist nicht mit Kleinstädten wie Dinkelsbühl oder Nördlingen zu vergleichen, die eine zum großen Teil denkmalgeschützte Altstadt haben. Das weiß natürlich auch der neue Neusässer Stadtbaumeister Björn Nübel, doch die besondere Lage einer Stadt vor den Toren von Augsburg macht für ihn einen anderen und besonderen Reiz aus. Das "Stadt-Umland-Thema" sei für einen Planer interessant. Neusäß sei zwar keine Großstadt, habe wegen der Nähe zu Augsburg aber viele ähnliche Strukturen zum Beispiel beim Verkehr oder Wohnen.