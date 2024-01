Neusäß

Kunst am Bau auch für das Justus-von-Liebig-Gymnasium

Plus Jede neue Landkreis-Schule bekommt ein eigenes Kunstwerk. Das gilt auch für das generalsanierte Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß. Doch es gibt eine Einschränkung.

Im Aufgabenbereich des Landkreises gibt es in Zeiten knapper Kassen keine Haushaltsstelle, die nicht darauf überprüft wird, ob die Ausgabe auch wirklich nötig ist. Das gilt auch für das Projekt „Kunst am Bau“. Der Freistaat Bayern gibt in seinen Richtlinien zur Durchführung von öffentlichen Hochbauprojekten vor, dass bis zu zwei Prozent der Baukosten für ein öffentlich zugängliches Gebäude für ein Kunstwerk aufgewendet werden sollen. Auch ein Leitfaden des Bundesbauministeriums spricht sich für Kunst am Bau aus. Seit dem Bau des Schmuttertal-Gymnasiums in Diedorf wird das auch im Landkreis Augsburg so umgesetzt.

Und so erhielt das Schmuttertal-Gymnasium einige Jahre nach seiner Eröffnung vier Werke des Malers Harry Meyer. Der renommierte Künstler, der sein Atelier nur wenige Kilometer vom Gymnasium entfernt in Wollishausen hat, hat für die Schule einen Jahreszeiten-Zyklus geschaffen. Weniger aufwendig scheint das plastische Kunstwerk im Außenbereich der Beruflichen Schulen in Neusäß, die wenige Jahre später eröffnet wurden.

