Maxi Schafroth gibt Einblicke in die "Haute Cuisine" des Allgäus

Plus Der Kabarettist aus dem Allgäu nimmt in Neusäß mit auf eine überraschende Reise vom Allgäu bis München. Er beobachtet lustige Unterschiede zwischen Stadt- und Landbewohnern.

Seine Freude, dass wieder ein Auftritt vor einer ausverkauften Halle möglich war, war groß, und dies brachte Maxi Schafroth während des Abends in Neusäß gerne zum Ausdruck. Der Kabarettist hatte sein Programm "Faszination Bayern" bestens aktualisiert und nahm sein Publikum mit auf eine überraschende Reise vom Allgäu über den Lech bis München.