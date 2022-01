Grüne und Freie Wähler werfen der CSU in Neusäß Alleingang bei Bahndebatte vor

Plus Ärger Im Stadtrat Neusäß: Grüne und Freie Wähler ärgern sich über einen Bahntrassen-Antrag der CSU. Ein gemeinsames Vorgehen sei abgesprochen gewesen.

Scharfe Töne haben Freie Wähler und Grüne im Neusässer Stadtrat angeschlagen: Beide Fraktionen werfen der CSU vor, bei der Debatte um die künftige Haltung der Stadt zu den vorgeschlagenen Bahntrassen vorzupreschen. Abgemacht sei hingegen ein gemeinsames Vorgehen nach einer Klausur gewesen, so die Kritik.