Zu gefährlich: Bahnunterführung in Neusäß wird gesperrt

Die Einbahnstraßen-Regel in der Unterführung am Schulzentrum während der Bauarbeiten am Bahnhof führte zu gefährlichen Situationen. Die Stadt Neusäß reagiert nun darauf.

Wegen der Bauarbeiten am Neusässer Bahnhof wurde die Unterführung in der Landrat-Dr.-Frey-Straße zur Einbahnstraße ausgewiesen. Es ging dabei auch darum, dass die Schülerinnen und Schüler zu Fuß sicher zum Unterricht im Schulzentrum kommen. Doch schon nach kurzer Zeit zieht die Stadt die Notbremse: Die Unterführung wird komplett gesperrt.

Die Stadt müsse schon nach zwei Tagen feststellen, dass sich leider kaum Autofahrer an die Verkehrszeichen hielten, teilt das Bauamt mit. Fast alle würden verkehrt in die Einbahnstraße fahren. Es habe daher rund um das beliebte Nadelöhr in Neusäß schon höchst gefährliche Situationen gegeben. Die Stadt sah sich daher in Absprache mit Polizei und Deutscher Bahn dazu gezwungen, die Unterführung bis 7. März komplett zu sperren.

Bahnsteig eins in Neusäß wird als erstes erneuert

Zurzeit wird bei den von der Deutschen Bahn beauftragten Bauarbeiten in Neusäß Bahnsteig eins (Richtung Augsburg) erneuert, der Zugang über die Hauptstraße ist während des zweiten Bauabschnitts inzwischen gesperrt. Zugreisende müssen die neu gemauerte Treppe an der Remboldstraße hinauf zum und hinunter vom Bahnsteig nutzen. Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise morgens in großer Anzahl gleichzeitig ankommen, müssen dann durch die enge Unterführung Richtung Schulzentrum gehen.

Am Bahnhof Westheim beginnen die Arbeiten später

Geplant war ursprünglich, dass der Verkehr drei Wochen lang bis 7. März von 8 bis 21 Uhr nur per Einbahnregelung in Richtung Landrat-Dr.-Frey-Straße (Kreuzung Ortliebstraße) durch die Bahnunterführung geleitet wird. Diese Regelung hat sich jetzt durch die Totalsperre erledigt. In der Zeit von 21 bis 8 Uhr war sowieso eine Sperrung der Unterführung vorgesehen. Wie berichtet finden die Bauarbeiten an den Bahnsteigen in der Nacht statt, da dann ein Gleis für den Zugverkehr gesperrt werden kann. Eine Totalsperre ist auf der viel befahrenen Strecke zwischen Augsburg und Ulm nicht möglich gewesen. Güterzüge und ICEs sind dort neben dem Regionalverkehr unterwegs. Der neue Betreiber der Züge der Regionalbahn ist Go Ahead. Sowohl die Bahnsteige in Neusäß als auch in Westheim werden daher erhöht. Die Bauarbeiten in Westheim sollen erst Ende März losgehen. Eine Zeit lang werden also beide Bahnhöfe gleichzeitig umgebaut. In Neusäß sollen die Arbeiten im Mai beendet sein.

