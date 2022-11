Wieder Steinwürfe auf der B2: Fahrerin wird leicht verletzt

Wieder fliegt ein Stein von einer Brücke auf ein Auto auf der B2. Laut Polizei ist eine Autofahrerin nach dem Vorfall am Montagvormittag leicht verletzt.

Erneut schlagen Steinewerfer auf der B2 zu. Der Fall am Montagvormittag reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Vorfälle im nördlichen Landkreis Augsburg. Diesmal wird eine Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt. Somit sind es seit Ende Oktober bereits 15 Anschläge auf Autofahrer im Gebiet der Polizei Gersthofen.

Autofahrerin nach Steinwurf auf B2 leicht verletzt

Nach ersten Informationen der Polizei schlug der Stein diesmal am Montag gegen 8.30 Uhr auf einen BMW ein. Am Steuer saß eine Frau, die in Richtung Augsburg unterwegs war. Sie wurde laut Polizei leicht verletzt. Zum weiteren Unfallhergang sowie zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Montagvormittag noch keine Angaben machen.

Erneut Steinwerfer auf der B2, eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Foto: Marcus Merk

Die Serie von Steinwürfen auf Autos beschäftigt die Polizei seit Monaten. Zeugen, die Angaben zu den geschilderten Vorfällen machen können oder denen verdächtige Personen an der B2 aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden.

