AL-Elferkette

09.09.2021

„Um bunte Handschuhe kommt man nicht drumrum“

Plus Margertshausens Torhüter Thomas Wunn über seine Vorlieben und Sympathien

Von Oliver Reiser

Weder Laufen im Wald noch Pumpen im Kraftraum zählt zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Deshalb ist Thomas Wunn froh, dass er endlich wieder Fußball spielen darf. Der Torhüter des SSV Margertshausen bildet mit seinen 33 Jahren zusammen mit Co-Spielertrainer Zeljko Brnadic (40) und „Bobby“ Georgiev (34) den „Ältestenrat“ im jungen Team, das derzeit überraschend an der Spitze der Kreisklasse Süd steht. „Uns hat keiner so richtig auf dem Zettel“, lacht der ledige KfZ-Meister, der in Kutzenhausen wohnt. Fußball war schon von Kindesbeinen an seine Lieblingsbeschäftigung. Kein Wunder, wenn man einen Onkel hat, der Junioren-Nationalspieler war und 165 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt, Waldhof Mannheim und den SC Freiburg absolviert hat. Martin Trieb ist der Bruder von Wunns Mutter.

