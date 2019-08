vor 42 Min.

Drei Minuten fehlen zum Sieg

SV Thierhaupten muss im Eröffnungsspiel nach zweimaliger Führung noch den Ausgleich hinnehmen

Von Dirk Sing

Drei Minuten fehlten dem SV Thierhaupten, um aus dem Eröffnungsspiel der Fußball-Kreisliga Ost als Sieger hervorzugehen. Nach zweimaliger Führung kam der TSV Burgheim in der 87. Minute doch noch zum 2:2-Ausgleich. 300 Zuschauer verfolgten die Partie, zu der der Spielball per Fallschirmspringer eingeflogen wurde.

„Wenn man zweimal einen Rückstand aufholt, muss man am Ende mit dem einen Zähler sicherlich zufrieden sein“, resümierte Burgheims Spielertrainer Mathias Heckel. Einer der Schlüsselmomente war für ihn die vergebene Doppelchance in der zehnten Minute. Da wurde zunächst ein Kopfball von Fabian Fetsch gerade noch von der Linie geschlagen, ehe Michael Habermeyer mit seinem Nachschuss am besten SVT-Akteur, Keeper Simon Wolf, scheiterte. „Gelingt uns hier der Führungstreffer, gewinnen wir diese Begegnung auch“, so Heckel.

So aber fiel das erste Tor in dieser umkämpften Begegnung auf der anderen Seite. Nach einem schönen Zuspiel von Ex-Profi Dominik Reinhardt tauchte Benjamin Ullmann alleine vor TSV-Keeper Matthias Karmann auf und überlupfte diesen. Vom Innenpfosten und Reinhold Armbrusts Rücken fand das Spielgerät schließlich den Weg ins Burgheimer Gehäuse (39.).

Die Hausherren schlugen unmittelbar nach Wiederbeginn Mal zurück. Nachdem sich Fetsch den Ball am Thierhauptener Schlussmann vorbeigelegt hatte, gingen beide Akteure nach gegenseitigen Kontakt zu Boden. Schiedsrichter Sebastian Eder entschied auf Strafstoß. Alle Proteste der Gäste halfen nichts: Heckel trat an und traf zum 1:1-Ausgleich (52.).

Nur zwei Zeigerumdrehungen später hatte der SVT schon wieder die Nase vorne. Sebastian Tyroller „wurstelte“ sich durch den gegnerischen Strafraum – 2:1 (54.). Dass die Hausherren schließlich nicht gänzlich mit leeren Händen dastanden, hatten sie dem Torriecher ihres eingewechselten Neuzugangs David Obermaier zu verdanken, der zum 2:2-Endstand traf. Thierhaupten wird den Punkt trotzdem auf der Festwoche gefeiert haben.

