vor 39 Min.

Markovic-Mandic schlägt zu

Beim 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den FC Thalhofen vergibt der SV Cosmos Aystetten erneut viel Chancen, kann sich aber auf seinen Torjäger verlassen

Von Oliver Reiser

Schade, dass die Anzeigentafel am Aystetter Sportheim kaputt war. Sonst hätte sie einen 3:0-Sieg des SV Cosmos Aystetten gegen den bisherigen Tabellenzweiten FC Thalhofen präsentieren können. Mit diesem Dreier haben die Schützlinge von Trainer Marco Löring den Gegner überholt und liegen nun punktgleich mit Olympia Neugablonz und dem SV Türkgücü Königsbrunn auf Platz zwei der Fußball-Bezirksliga Süd.

Rein spielerisch erfüllten die Cosmosnauten in diesem Spitzenspiel des Vierten gegen den Zweiten die Anforderung, die von Außen an die Mannschaft gestellt werden. Über weite Teile diktierten die Hausherren das Spiel, hatte in der ersten Viertelstunde gefühlte 90 Prozent Ballbesitz. Doch die erste gefährliche Torchance hatte Thalhofens Florian Sprenzel, der nach einer Ecke vorbei köpfte. Kurz darauf musste Dino Tuksar mit Verdacht auf Muskelriss ausgewechselt werden.

Das große Manko, das Trainer Löring schon die gesamte Saison feststellt, trat erneut einmal zu Tage: Die Chancenverwertung. Es schein, als wollten die Aystetter den Ball ins Tor tragen zu wollen. Beste Gelegenheiten wurden versemmelt, einmal stand sogar der eigene Mitspieler einem Torerfolg im Weg. So, als Stefan Schnurrer Xhevalin Berisha abschoss.

Der Abwehrspieler hatte in der 25. Minute für den Führungstreffer gesorgt. Nach einer Ecke von Maximilian Drechsler drückte er den Ball über die Linie. Bis zur Halbzeit hatte man die Partie im Griff und Robert Markovich-Mandic hätte beinahe den unsicheren Gästekeeper mit einem harmlosen Schuss überwunden.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel stand Xhevalin Berisha wieder im Mittelpunkt. Mit zwei haarsträubenden Abwehrfehlern brachte er Dominik Dürr in Schussposition. Doch der Thalhofener Angreifer konnte diese Geschenke nicht annehmen. Einmal war er schon an Torhüter Dzemal Abazi vorbei, der beim Herauslaufen den Ball verpasste, jagte das Spielgerät jedoch über den leeren Kasten (50.). Zwei Minuten später machte Abazi seinen Fehler mit einer Parade gegen Dominik Dürr wieder wett. Als die Gäste kurz hintereinander dreimal wechselten endete ihre Drangphase.

Robert Markovic-Mandic mit den Saisontreffern sieben und acht

Aystetten war jetzt wieder Chef im Ring. In der 64. Minute spielte Benedikt Schmoll Maximilian Drechsler fünf Meter vor dem Tor ideal frei, doch der schaufelte das Kunstleder drüber. Als Thomas Hanselka in der 77. Minute das Kreuzeck traf, war der SV Cosmos wieder hellwach. Eine Minute später passte Maximilian Köhler auf Robert Markovic-Mandic, der überlegt zum 2:0 einschob. Drei Minuten später wiederholte sich die Szene mit Maximilian Drechsler und Robert Markovic-Mandic verwandelte wieder äußerst überlegt zum 3:0. Es war der achte Saisontreffer des Torjägers. Die letzte Torchance hatten die Gäste in der 85. Minute, doch Dzemil Abazi hielt seinen Kasten sauber. (mit mb)

SV Cosmos Aystetten: Abazi, Berisha, Schmoll, Michl, Linder (72. Hanselka), Kratzer, Krug, Markovic-Mandic, Schnurrer, Drechsler (76. Zeller), Tuksar (18. Köhler).

FC Thalhofen: Kress, Sandner, Hartmann, Thiel, Beutel, Weissenbach, Dürr, Sprenzel (57. Steger), Steinhauser (61. Jakupi), Suske, Hartmann (64. Csauth).

Tore: 1:0 Berisha (25.), 2:0 Markovic-Mandic (78.), 3:0 Markovic-Mandic (81.). – Schiedsrichter: Häring (Erkheim) - Zuschauer: 135.

Themen folgen