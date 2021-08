In Gersthofen winken 3000 Euro Preisgeld

Hochkarätiges Turnier im Rahmen der Schwaben Challenge in den Lechauen

Drei Wochen nach dem großartigen A2-Turnier in Meitingen findet seit Donnerstag das gesamte kommende Wochenende im Auwald beim TC Rot-Weiß Gersthofen das zweite Tennisturnier im Rahmen der Schwaben Challenge statt. Der erste dbc-Sommer-Cup ist ausgeschrieben mit einem Gesamtpreisgeld von 3000 Euro, Kategorie A5 bei den Herren und A6 bei den Damen.

Gemeldet haben insgesamt 86 Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland, der Großteil kommt aus dem Raum Augsburg und München, auch zahlreiche Spieler aus Baden-Württemberg sind am Start.

Bei den Herren haben 14 Spieler, die in der deutschen Herrenrangliste vertreten sind, gemeldet, bei den Damen sind es zehn Spielerinnen. Die Turnierveranstalter sowie die hoffentlich zahlreich erscheinenden Zuschauer dürfen sich also auf hochklassiges Tennis in Gersthofen freuen. Top gesetzt bei den Herren sind Edison Ambarzumjan, Nr. 146 DTB vom TC Oberstenfeld, und Philipp Schroll, Nr. 160 DTB vom TC Blutenburg München. Bei den Damen sind Karina Hofbauer, Nr. 146 DTB vom TC Aschheim, und Luzia Obermeier, Nr. 177 DTB vom TC Ismaning, die Top-Meldungen.

Für den TC Gersthofen starten Carlotta Heinz Santana bei den Damen sowie Marco Ortwein, Simon Pfiffer und Tom Bittner bei den Herren. Die besten Aussichten, weit im Turnier zu kommen, hat mit Sicherheit Tom Bittner, aufgrund seiner Ranglisten-Position wird er an Position neun im Herrenfeld gesetzt sein.

Beginn ist am Freitag um 14 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils 10 Uhr. Die Finals sind geplant für Sonntag circa 13 Uhr. (wijo)