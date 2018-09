07:00 Uhr

„Zuschauen ist das Allerschlimmste“ Lokalsport

Warum der momentan gesperrte Erlinger Michael Kratzer am liebsten auf gemütliche Vereinsfeste geht

Vor zwei Wochen hat Michael Kratzer im Spiel gegen Diedorf nach einer Notbremse die Rote Karte erhalten und ist für zwei Spiele gesperrt worden. Die Höchststrafe für den Torhüter und Kapitän des SV Erlingen, der mit seinem Heimatverein zuletzt zwei Aufstiege in Folge feiern konnte. Erzählungen zufolge war der 27-Jährige nach dem geglückten Aufstieg in die Kreisklasse Nordwest noch Tage danach in seinem Torwartdress in Erlingen unterwegs. Nachdem der Angestellte in der Automobilbranche aufgrund seiner Sperre gerade etwas mehr Zeit hat, durfte er vor dem Aufsteigerduell gegen den FC Emersacker die Fragen der AL-Elferwette beantworten.

Zuschauer oder Spieler?

Es ist, glaube ich für jeden Fußballer das Schlimmste, wenn er zuschauen muss und nicht eingreifen kann. Ich bin ununterbrochen die Linie auf und ab gerannt, als wir gegen Lützelburg den ersten Sieg gefeiert haben. Das war sehr anstrengend, obwohl ich nicht gespielt habe. Gegen Emersacker muss ich das jetzt nochmals mitmachen. In Herbertshofen bin ich dann endlich wieder dabei.

Bunte oder schwarze Schuhe?

Früher hatte ich immer schwarze Schuhe. Ganz klassisch für Torhüter. Aktuell spiele ich mit weißen Schuhen, das passt besser zum Gesamtoutfit. Bei den Handschuhen will ich nicht experimentieren. Da habe sich seit acht, neun Jahren dasselbe Modell von Erima.

FCA oder FCB?

Ganz klar FC Bayern! Seit meiner Kindheit. Erst am Dienstag war ich wieder im Stadion und habe mitgefiebert. Das 1:1 gegen den FCA, dessen Ergebnisse ich natürlich auch verfolge, war für den Bayern-Fan kein Leckerbissen, zumal sich Manuel Neuer beim Ausgleich scheinbar an Fabian Giefer orientiert hat. Die Augsburger Fahne halte ich als langjähriger Fan der Panther beim Eishockey hoch.

Kahn oder Neuer?

Sowohl als auch. In meiner Kindheit habe ich Oliver Kahn nachgeeifert, wollte sogar sein Gehabe und Aussehen kopieren. In jüngster Zeit habe ich mich dann schon mehr an Manuel Neuer orientiert. Er hat die besser Spieleröffnung, Kahn war auf der Linie stärker.

Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Ich glaube, ein bisschen mehr geht es in Richtung Ordnungsfanatiker. Vor allem in der Arbeit muss alles an seinem Platz. Daheim räume ich sofort nach dem Spiel oder Training meine Tasche aus und hoffe, dass die Mama sie dann in die Waschmaschine steckt.

Frühaufsteher oder Langschläfer?

Unter der Woche Frühaufsteher. Da kann es sogar sein, dass ich vor der Arbeit schon eine Laufrunde drehe. Am Wochenende will ich dann schon ausschlafen.

Weißbier oder Weißwein?

Die Tendenz geht klar zum Weißbier. Da genehmige ich mir nach dem Training oder dem Spiel schon das eine oder andere. Bei einer Feier lasse ich mir aber auch gern ein Gläschen Weißwein schmecken.

Fisch oder Fleisch?

Ich esse schon mehr Fleisch, aber wenn Fisch irgendwo auf der Karte steht, dann tendiere ich auch hier gern dazu. Einmal die Woche darf es schon Fisch sein.

Wiesn oder Disco?

Die Discozeit ist aufgrund meines Alters vorbei. Höchstens ab und an gehe ich noch mit Freunden nach Augsburg. Die Wiesn ist mir zu überlaufen. Ich mag es lieber ein bisschen kleiner und gemütlicher. Bei den Dorf- und Vereinsfesten in Erlingen bin ich gerne dabei. Da kann ich dann auch heimlaufen.

Helene Fischer oder AC/DC?

Beides. Vor dem Spiel AC/DC oder Heavy Metal zur Motivation, nach einem Sieg gerne Helene und Schlager zum Abfeiern. Ansonsten höre ich alles, was in den Charts läuft.

Kreisklasse oder A-Klasse?

Kreisklasse! Das kann man vom Niveau her mit allem anderen nicht vergleichen. Dass wir zweimal hintereinander aufgestiegen sind, das war schon phänomenal. Da war einiges los in Erlingen. Es freut mich, dass wir das geschafft haben, nachdem wir jahrelang in den Niederungen der B-Klasse herumgekickt haben. Unser Ziel kann natürlich nur der Klassenerhalt sein. Da sind die nächsten Spiele gegen Mitaufsteiger Emersacker und den Nachbarschaftrivalen Herbertshofen ganz besonders wichtig. Aber wir nehmen es, wie es kommt. A-Klasse ist ja auch noch was. (oli)

