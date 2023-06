Aystetten

Auf den SV Cosmos Aystetten wartet noch eine letzte Hürde

Plus Nach der Relegation gegen Gersthofen stehen dem SV Cosmos Aystetten im Kampf um die Landesliga noch zwei Spiele gegen den TV Erkheim bevor.

Von Jonathan Lyne

Sechs Minuten reichten dem SV Cosmos Aystetten im Rückspiel beim TSV Gersthofen. In dieser Zeit drehte die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Wurm am Sonntag den 0:1-Rückstand in eine 3:1-Führung. Erst traf David Djajic zum Ausgleich (53.), ehe Stefan Simonovic das Spiel mit einem Doppelpack fast schon entschied (56., 59.). Von Gersthofen kam in der letzten halben Stunde nämlich nicht mehr viel. Als in den Schlussminuten erneut Djajic zum 4:1-Endstand traf (86.), war die Partie längst entschieden.

Die erste Hürde im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga hat der SV Cosmos damit erfolgreich genommen. Nun wartet mit dem TV Erkheim allerdings noch eine weitere. In zwei Spielen kämpfen Aystetten und Erkheim um das Ticket für die Landesliga. Das Hinspiel findet am Mittwoch (18.30 Uhr) in Aystetten statt, das Rückspiel steigt am Samstag (16 Uhr) in Erkheim.

