Basketball

14.03.2024

Die Schmuttertalhalle wird zum Tollhaus

Plus Die von einem Trainerinnen-Duo gecoachten Basketballer des TSV Diedorf schaffen nach über zehn Jahren wieder den Sprung in die höchste schwäbische Liga. Gefeiert wurde mit 300 Fans.

Von Stefan Scherer

Nach über zehn Jahren feierten die Basketball-Herren des TSV Diedorf am vorletzten Spieltag in einem unvergesslichen Spiel, das mit einem 58:54-Sieg gegen die SG Heising/Kottern endete, den Aufstieg in die Bezirksoberliga, die höchste schwäbische Liga. Nachdem man einige Spielzeiten in der Bezirksliga vor einer handvoll Zuschauer auf Korbjagd ging, verwandelte sich die Schmuttertalhalle vor einer prächtigen Kulisse von knapp 300 Zuschauern in einen Hexenkessel.

Die beiden Trainerinnen Carina und Miriam Unger konnten wieder auf einen gelungenen Mix von erfahrenen Spielern sowie jungen, hungrigen Nachwuchsspielern setzen. Die Gäste aus dem Allgäu, gegen die man zuletzt auswärts deutlich gewinnen konnten, hatten extra für dieses Spiel noch drei ehemalige Oberligaspieler reaktiviert, um den Abstieg zu verhindern.

