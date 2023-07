Ein Eisbär wird zum Kangaroo

2,10-Meter große Spanier Bernat Vanaclocha Sanchez soll unter den Körben der BG Leitershofen/Stadtbergen für Ordnung sorgen.

Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen kann in der 2. Basketball-Bundesliga den Zugang eines weiteren Spielers vermelden, der variabel auf den großen Positionen einsetzbar ist. Von den Eisbären Bremerhaven wechselt Bernat Vanaclocha Sanchez zu den Kangaroos. Der 25-jährige Spanier ist 2,10 Meter groß und erzielte zuletzt an der Nordseeküste in der PRO A bei 10 Minuten Spielzeit 3,7 Punkte pro Partie. Zuvor war er ein halbes Jahr beim Team Ehingen Urspring aktiv, als diese ebenfalls noch in der PRO A spielten und erzielte dort bei 21 Minuten Spielzeit 9,4 Punkte pro Match.

Geboren ist Vanaclocha in Oviedo im Norden Spaniens. Er spielte in seinen Juniorenjahren bei Estudiantes Madrid und bestritt auch einige Spiele für die U18-Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Vor seinen Stationen in Deutschland agierte er nach einem Abstecher in die USA dann in der dritten spanischen Liga bei den Teams von Albacete Baskets und Safir Fruits Alginet.

„Ich freue mich sehr, nach Augsburg zu kommen, Teil der Kangaroos Familie zu werden und mit meinen neuen Teamkameraden diese Reise bestreiten zu dürfen. Die Priorität für mich liegt darin, möglichst großen Erfolg mit dem Team zu haben, dazu möchte ich unter Coach Emanuel Richter aber auch meine persönlichen Fähigkeiten verbessern“, blickt Vanaclocha seiner dritten Station in Deutschland mit Spannung entgegen.

Zwei Jahre Erfahrung in der Bundesliga

Sein neuer Trainer sieht verschiedene Aspekte beim spanischen Neuzugang gegeben: „Bernat hat bereits zwei Jahre Erfahrung in den Bundesligen, er ist sehr groß, sehr beweglich, hat einen guten Wurf aus der Mitteldistanz und ist dazu absolut motiviert, will sich beweisen. Ich bin sehr froh, dass er unser Team verstärkt“, so Richter.

Der sportliche Leiter der BG, Stefan Goschenhofer, ergänzt dies noch: „Bernat wird uns auch als sogenannter Rim Protector, also als Beschützer des Korbes, weiterhelfen. Die Besetzung der großen Spots ist immer sehr schwierig, gerade für einen kleineren Verein wie uns. Da muss man sehr viel Geduld mitbringen, bis sich das richtige Fenster öffnet. Der frühere TVA-Coach Nils Ruttmann, jetzt Geschäftsführer der Eisbären, konnte uns dazu nur Gutes über den Spieler berichten. Mit Bernat, Jermane, Ole und Nemanja sind wir unter dem Korb nun sicherlich sehr gut aufgestellt“, zieht Goschenhofer ein sehr positives Fazit. (asan)

Aktueller Kaderstand: Jannik Westermeir (20/190), Ole Theiß (20/208), Jakob Hanzalek (20/188), Nemanja Tumbasevic (20/196), Chris Würmseher (26/193), Nico Lagerman (21/194), Emilian Limmer (17/190), Jermane Carter (24/198), Noel Duarte (21/188), Bernat Vanaclocha Sanchez (25/210).