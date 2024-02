Fußball

12.02.2024

Abbruch: SSV Anhausen steht im Dunkeln

Plus Testspiel in Neusäß wird in der Pause abgebrochen, weil das Flutlich ausgefallen war

Artikel anhören Shape

Die Premiere von Anhausens neuem Trainer Thomas Bock dauerte nur eine Halbzeit. In der Pause fiel nämlich die Flutlichtanlage auf dem Kunstrasen in Neusäß aus, so dass das Testspiel gegen den FSV Reimlingen abgebrochen werden musste.

SSV Anhausen – FSV Reimlingen abgebrochen. Michael Duda hatte das Schlusslicht der Kreisliga Augsburg in Führung gebracht (17.), ehe Dominik Kohnle zweimal für die Gäste aus der Kreisliga Nord traf. In der Pause fiel das Flutlicht aus und beide Mannschaft standen im Dunkeln. Das Spiel musste folglich abgebrochen werden. (AZ)

TSV Meitingen - FC Hellas Augsburg 5:0 (4:0). Im ersten Testspiel gegen den Kreisklassisten trafen Daniel Deppner (11.), Alexander Heider (14.), Xhevalin Berisha (22.), Florian Bobinger (40.) und Lukas Erhard (86.) zum standesgemäßen Sieg für den Bezirksligisten. (AZ)

SpVgg Wiesenbach - TSV Diedorf 2:2 (1:0). Innerhalb von vier Minuten egalisierte Tobias Schneider (77. und 81.) auf dem Neusässer Kunstrasen einen 0:2-Rückstand, so dass der Augsburger Kreisligist gegen West-Kontrahenten West noch zu einem 2:2 kam. (AZ)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen