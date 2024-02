Fußball

19.02.2024

Auf den Spuren von Robert Lewandowski

Plus Fabian Bühler vom TSV Gersthofen gelingt ein Fünferpack innerhalb einer Halbzeit

Wenn ein Fußballer fünf Tore in einer Halbzeit erzielt, denkt man immer sofort an den Rekord von Robert Lewandowski, der am 22. September 2015 beim 5:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg innerhalb von 8:59 Minuten fünffach einnetzte. Fünf Treffer in einer Halbzeit hat am Samstag auch Fabian Bühler vom TSV Gersthofen erzielt. Dabei gelang dem 20-Jährigen beim 8:1 gegen den SV Asch-Sonderbuch ein Hattrick innerhalb von fünf Minuten.

„Wir wollten ihn schon nach 20 Minuten auswechseln, damit er nicht abhebt“, lachte Goran Boric, der Sportliche Leiter des Bezirksligisten, bei dem es nach Spielerentlassungen und Trainerrücktritten (wir berichteten) endlich wieder etwas zu lachen gibt. Die ersten drei Testspiele unter dem neuen Trainer Thomas Holzapfel wurden allesamt gewonnen. Dem 2:1 gegen den Landesligisten SC Oberweikertshofen folgten ein 2:1 gegen den oberbayerischen Bezirksligisten SV Manching und nun ein 8:1 gegen den SV Asch-Sonderbuch. Das Team aus der Bezirksliga Donau/Iller absolvierte in Gersthofen ein Trainingslager. „Die waren doch ziemlich platt“, konstatierte Boric, was jedoch die Leistung von Bühler nicht schmälern sollte. „Er ist schnell, spritzig und giftig“, sagt der Sportliche Leiter über den Stürmer, der lange verletzt war.

