vor 13 Min.

Der TSV Gersthofen und das Problem mit dem Rucksack

Der TSV Gersthofen (im Bild Marco Ruppenstein) will beim VfR Neuburg mal wieder punkten.

Plus Der TSV Gersthofen will beim VfR Neuburg nach vier Niederlagen in Folge mal wieder punkten. Warum der Auftritt gegen den TSV Hollenbach dabei Mut macht.

Von Jonathan Lyne

Die vierte Niederlage in Folge, die der TSV Gersthofen zuletzt gegen den TSV Hollenbach (1:3) kassierte, macht Trainer Sebastian Hoffmann Mut für die kommenden Spiele. Das klingt erst einmal seltsam, ist bei näherer Betrachtung aber nachvollziehbar. Mit normalen Maßstäben sei die Partie gegen Hollenbach nicht zu bewerten, betont Hoffmann.

Sieben Minuten waren gespielt, als Kapitän Okan Yavuz für eine Notbremse die Rote Karte sah. In über 80-minütiger Unterzahl schlugen sich die Lechstädter äußerst wacker, unterlagen am Ende aber dennoch. „Wir hatten uns viel vorgenommen, was Körpersprache, Einsatz und Emotionen betrifft“, erzählt Hoffmann. „Nach der Rote Karte mussten wir viel über den Haufen werfen, es waren komplett andere Voraussetzungen.“

