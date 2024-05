Dinkelscherbens dritter Dreier in Folge

Gegen Babenhausen gelingt dem TSV Dinkelscherben der dritte Sieg in Folge.

Mit einem verdienten 2:0 holte der TSV Dinkelscherben gegen den TSV Babenhausen vor 240 Zuschauern den dritten Sieg in Folge und sammelte weiter wichtige Punkte im spannenden Abstiegskampf der Bezirksliga Süd, wo noch sechs Mannschaften den letzten Relegationsteilnehmer ausmachen werden.

Am Ende war es ein ungefährdeter Erfolg, denn die Gäste hatten über die gesamte Spielzeit kaum eine Torchance, was zum einen am guten Defensivverhalten der gesamten Mannschaft lag, aber auch speziell an Kapitän und Abwehrchef Simon Motzet, der Gästetorjäger Fatih Ademi (22 Tore) komplett aus dem Spiel nahm, sodass dieser in der Schlussminute sogar einen aussichtsreichen Freistoß etwas entnervt weit über das Tor jagte.

Die Partie begann verhalten mit einigen Abspielfehlern, aber der erste gelungene Spielzug brachte gleich die 1:0-Führung: Thomas Kubina eroberte den Ball im Mittelfeld und passte perfekt in den Lauf des schnellen Hakan Avci, der frei vor Gästekeeper Manuel Hust die Ruhe bewahrte und einschob (25.). Auf der Gegenseite ging ein Freistoß von Patrick Stahl knapp vorbei (34.). Kurz darauf kassierte Daniel Wiener nach einem harten Einsteigen zu Recht eine 10-Minuten-Strafe, doch die numerische Unterlegenheit der Heimelf spielte keine Rolle. Erst köpfte Simon Motzet nach einem Eckball um Zentimeter vorbei (38.), dann gelang den Lila-Weißen sogar der zweite Treffer: Johannes Singl setzte sich am Strafraum energisch durch, seinen Schuss konnte Torwart Hust nicht festhalten und TSV-Torjäger Thomas Kubina war zur Stelle (42.).

Mit dem Pausenpfiff kassierte Babenhausens Daniel Silva Gonzales ebenfalls eine berechtigte 10-Minuten-Strafe, sodass die Kaiserberg-Kicker den zweiten Durchgang in Überzahl begannen. Und hier hatte Hakan Avci den dritten Treffer auf dem Fuß, als er nach starkem Zuspiel vom erneut beginnenden A-Juniorenspieler Samuel Seibold völlig frei aus sechs Metern vorbeizielte - das hätte die Vorentscheidung sein müssen (55.)!

So blieb die Partie zwar noch einigermaßen spannend, weil Kubina (71.) und der eingewechselte Albin Memajknapp scheiterten (82.), aber da die Gäste auch keine wirklich gefährliche Aktion mehr zustande brachten, blieb es beim wichtigen TSV-Sieg.

TSV Dinkelscherben: Kania, Hörtensteiner (77. B. Fürst), Singl, Geißler, Mößner, Wiener (72. E. Seibold), Mayrock, Kubina (74. Kugelbrey), Motzet, S. Seibold (59. Memaj), Avci (79. Wenisch)

TSV Babenhausen: Hust, Pfister M. (46. Escher), Schwegle (70. Vogler), Graf (84. Benischke), Silva Gonzales, Stahl, Bauer, Münzhuber, Ademi, Moroz

Tore: 1:0 Avci (25.), 2:0 Kubina (42.). - Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg a.d. Günz). - Zuschauer: 240. - Zeitstrafen: Wiener (36./ Dinkelscherben), Silva Gonzales (45./Babenhausen)