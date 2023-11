Fußball

13.11.2023

Ein zähes Ringen gegen das Schlusslicht

Plus Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten kann sich bei seinem Torhüter Arthur Mayer bedanken, dass man gegen Schlusslicht SpVgg Langerringen nicht in Rückstand gerät.

Mit einem 3:1-Sieg gegen Schlusslicht SpVgg Langerringen hat Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten die Pflichtaufgabe vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Süd gegen den SV Egg an der Günz am kommenden Wochenende mehr oder weniger souverän gelöst. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Hausherren bei ihrem Torhüter Arthur Mayer bedanken müssen, nicht in Rückstand geraten zu sein.

„Es war der erwartet schwere Spiele“, konstatierte Aystettens Co-Trainer Thomas Paschek. „Ich verstehe nicht, warum Langerringen so weit unten steht.“ Der Tabellenletzte versteckte sich nämlich keineswegs, spielte nach dem jüngsten Überraschungserfolg gegen Egg mutig nach vorne und kam gegen die in Susi-Sorglos-Manier agierende Aystetter Hintermannschaft zu hervorragenden Chancen. Nach zwölf Minuten stand Lukas Müller völlig blank, scheiterte aber ebenso an Arthur Mayer, wie in der 19. Minute Ömer Öztürk. Den Nachschuss von Müller kratzte Fabian Krug weg. Zu diesem Zeitpunkt hätte es gut und gerne 0:2 stehen können.

