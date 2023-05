Eine Ampelkarte stellt das Signal auf Rot

TSV Dinkelscherben unterliegt im Finale des Totopokals nach schwacher ersten Halbzeit dem TSV Aindling mit 0:1.

Als Kreisspielleiter Günther Beer und Spielgruppenleiter Torsten Zimmermann bereits alles für die Siegerehrung des TSV Aindling bereiteten, der gerade das Totopokal-Kreisfinale gegen den TSV Dinkelscherben mit 1:0 gewonnen hatte, diskutierte Daniel Wiener noch immer leidenschaftlich mit Schiedsrichter Tobias Beyrle vom TSV Friedberg. Der Routiner der Lila-Weißen schwor Stein und Bein, dass er im Zweikampf mit Fatlum Talla erst den Ball und dann dessen Bein getroffen hatte. Wiener hatte in der 83. Minute die Gelb-Rote gesehen, die Aufholjagd des TSV Dinkelscherben war dadurch ins Stocken geraten. Vielleicht war Wiener auch deshalb so wütend, weil das Schiedsrichtergespann nur wenige Minuten zuvor ein Handspiel im Aindlinger Strafraum übersehen hatte (76.).

Im ersten Durchgang waren die Hausherren zu zaghaft. „Da hat uns etwas der Mut gefehlt und wir haben zu viel Respekt gezeigt“, nahm Trainer Michael Finkel vor allem seine jungen Spieler in Schutz, die gegen die abgezockten Aindlinger oft das Nachsehen hatten. Vor allem die Bayernliga-Erfahrenen Fatlum Talla und Gabriel Merane wirbelten die TSV-Hintermannschaft ein ums andere Mal durcheinander. In der 17. Minute konnte Torhüter Elias Hafner gegen Anton Mlakic noch Schlimmeres verhindern, in der 35. Minute war er dann allerdings machtlos. Benjamin Woltmann, zu Zweitliga- Zeiten im Kader des FC Augsburg, hatte alle Zeit der Welt, um genau Maß zu nehmen. Wie an der Schnur gezogen schlug der Ball zum 0:1 ein. Dass Hafner für Lukas Kania zwischen den Pfosten stand, war eine Überraschung für die über 600 Zuschauer. „Das war so abgesprochen zwischen den Torhütern“, erklärte Trainer Michael Finkel. Bei einzigen Erfolg versprechenden Angriff des TSV Dinkelscherben kamen Benedikt Fürst und Alexander Bäurle nach einer Hereingabe von Alexander Berchtenbreiter zu spät (41.).

Rudelbildung beim Gang in die Kabine

Eine Rudelbildung beim Gang in die Pause, ließ erahnen, dass der Drops noch nicht gelutscht war. Genauso war es. In der zweiten Halbzeit setzte der TSV Dinkelscherben auf „all in“, brachte mit Josef Kastner und Albin Memaj zwei weiter Offensivkräfte, stellte in der Abwehr von Vierer- auf Dreierkette um und schickte auch noch Daniel Wiener und Dominik Mayrock ins Angriffszentrum. Mehr als zwei Kopfbälle von Thomas Kubina, die neben dem Tor (53.) und in den Händen von Torhüter Robin Scheurer (61.) landeten, sprangen allerdings nicht heraus. Während Kubina trotz seiner Roten Karte im letzten Punktspiel gegen den TV Bad Grönenbach (7:3) mitspielen durfte, musste Phillip Schmid passen. Er hatte sich in diesem Match am Freitagabend einen Riss im Trommelfell zugezogen.

Bei Kontern hätte Aindling auch erhöhen können. Nachdem Dinkelscherben in der ersten Halbzeit das Spiel verzögerte, um das Tempo herauszunehmen, verschleppten die Gäste nun mit Auswechslungen die Zeit bis zum Schlusspfiff.

TSV Dinkelscherben: Hafner – Mayrock, Motzet, Wiener, Berchtenbreiter – Fürst (46. Jo. Kastner), J. Bäurle (46. Mamaj), Singl, Sirch (69. Holand) – Kubina, A. Bäurle.

TSV Aindling: Scheurer – Robinson, Menhart, Baier, Burghart (46. Karaman) – Danner (85. Danner), Schöttl, Woltmann, Mlakic (90. Bobinger) – Talla, Merane (78. Schuster).

Tor: 0:1 Woltmann (35.). - Schiedsrichter: Tobias Beyrle (TSV Friedberg). – Zuschauer: 600. – Gelb-Rot: Wiener (83./Dinkelscherben).