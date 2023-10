Fußball

07.10.2023

Er steht auf Disziplin, Ordnung und Horrorfilme

Plus Für Martin Schönberger vom SV Nordendorf war die Umstellung vom Kapitän zum Coach enorm. An welches Tier ihn sein erstes Bayerntrikot erinnert.

Von Tobias Müller

Martin Schönberger ist seit dieser Saison als Spielertrainer des SV Nordendorf auf und neben dem Platz für die taktischen Leitung verantwortlich. In der B-Klasse Augsburg Nordwest könnte er seine Mannschaft mit einem Sieg gegen Ligaprimus SSV Anhausen II am kommenden Sonntag an die Tabellenspitze führen. Schönberger, der von seinen Spielern nur kurz „Schöni“ genannt wird, trägt seit 2012 das Trikot des SV - in den Jahren 2013 und 2016 gelang dem 34-Jährigen der Aufstieg in die A-Klasse. Wenn er nicht auf dem Platz steht, fährt der gebürtige Augsburger, der seine Brötchen als Elektriker verdient, gerne mit seiner Familie ins Allgäu zum Wandern oder verbringt im Freizeitpark Zeit mit seiner zweijährigen Tochter.

1. Haaland oder Kane?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

