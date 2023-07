Fünf neue Teams und viele neue Gesichter

Plus Alle Zu- und Abgänge der Kreisliga Augsburg im Überblick. Runderneuerungen beim Kissinger SC und TSV Neusäß.

Der TSV Zusmarshausen und die SpVgg Lagerlechfeld werden häufig genannt, wenn von den Aufstiegskandidaten in der Fußball-Kreisliga Augsburg die Rede ist. Experten haben aber auch den FC Königsbrunn, Absteiger Kissinger SC und den TSV Pfersee auf dem Zettel. Neu sind der TSV Diedorf, der TSV Welden, der TSV Merching und der FC Kleinaitingen. Nachfolgend die Zu- und Abgänge im Überblick:

Trainer: Dominik Koch. - Zugänge: Hannes Maletzke (FSV Reimlingen), Dennis Woodcock (eigene Jugend). - Abgänge: Michael Wenni (SpVgg Auerbach-Streitheim).