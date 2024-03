Gersthofen mit neuer Geschlossenheit

Plus AL-Frühjahrscheck: Beim TSV Gersthofen ist nach der Winterpause kein Stein mehr auf dem anderen. Sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Als Feuerwehrmann ist ein alter Bekannter als Trainer eingesprungen.

Nach dem TSV Meitingen, dem SV Cosmos Aystetten, dem FC Horgau und dem TSV Dinkelscherben ist nun als letzter der Bezirksligisten der TSV Gersthofen beim Frühjahrscheck unserer Redaktion an der Reihe. Bei den Lechstädter ist während der Winterpause kaum ein Stein mehr auf dem anderen geblieben.

Weil man zum Start eine Serie von fünf Niederlagen hinnehmen musste, steht der Landesliga-Absteiger mit 25 Punkten aus 18 Spielen auf Platz neun und führt die zweite Hälfte der Tabelle an. „Eine Entwicklung ist da. Es fehlen halt sechs bis sieben Punkte“, ist der neue Abteilungsleiter Rico Kornisch mit der Bilanz nicht ganz zufrieden. Mit einer 2:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter TSV Wertingen und einem 3:3 gegen den FC Horgau hat man sich in die Winterpause verabschiedet. Seitdem hat sich viel verändert.