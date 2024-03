Glanzvolle Gersthofer Generalprobe

Plus TSV Gersthofen gewinnt Bezirksliga-Duell 6:1. FC Horgau setzt sich gegen Dinkelscherben durch

Unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei hat der FC Horgau ( Bezirksliga Nord) die Generalprobe erfolgreich absolviert und den TSV Dinkelscherben (Bezirksliga Süd) mit 2:1 bezwungen. Der TSV Gersthofen fegte im zweiten Nord/Süd-Vergleich die SpVgg Langerringen mit 6:1 vom Platz.