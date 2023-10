Im Tabellenkeller wird es kritisch

Plus Nach der 1:2-Niederlage in Ottmarshausen bleibt der SSV Anhausen weiter ohne Sieg. Auch der TSV Neusäß, die SpVgg Westheim und der TSV Welden stecken tief im Keller.

Mit einem glanzlosen 2:1-Arbeitssieg sicherte sich der SV Ottmarshausen drei wichtige Punkte im Kellerduell gegen den weiter sieglosen SSV Anhausen. Tief im Keller der Kreisliga Augsburg bleiben auch der TSV Neusäß, der in einem weiteren Kellerduell 1:2 beim FC Kleinaitingen verlor, die SpVgg Westheim (0:2 beim TSV Merching) und der TSV Welden (1:2 beim Kissinger SC).