Fußball

vor 36 Min.

Meitingen will nach dem Derby-Sieg in Hollenbach nachlegen

Plus Bei Absteiger TSV Hollenbach muss der TSV Meitingen den gesperrten Mateo Duvnjak ersetzen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Auf dem Papier waren es nur drei Punkte, aber die Stimmung war beim TSV Meitingen in dieser Woche eine komplett andere. Gegen den FC Horgau (3:1) hatten die Lechtaler im Derby am vergangenen Wochenende nämlich die ersten Zähler der Saison eingefahren. „Die Stimmung ist natürlich gut, es war eine große Erleichterung zu spüren“, sagt Abteilungsleiter Torsten Vrazic. „Jetzt wollen wir nachlegen.“

Am Sonntag (17 Uhr) ist Meitingen beim TSV Hollenbach zu Gast. Vrazic sieht seine Mannschaft beim Landesliga-Absteiger in der Außenseiterrolle. „Wenn wir wieder diszipliniert spielen, gehe ich aber davon aus, dass wir mithalten können“, sagt der Abteilungsleiter, der am Wochenende ein letztes Mal die noch im Urlaub weilenden Trainer Denis Buja und Christoph Brückner an der Seitenlinie vertreten wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen