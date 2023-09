Fußball-Nachlese

19.09.2023

Ein Aufsteiger ist in der Kreisliga angekommen

Plus Nach dem ersten Saisonsieg sorgt der TSV Diedorf für die erste Überraschung. Der Spieler des Tages hat bereits acht Treffer erzielt.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

SPIELER DES TAGES

Philip Meitinger ( FC Horgau)

Drei Siege innerhalb von zwölf Tagen – mit neun Punkten in Serie ist der FC Horgau in der Bezirksliga Nord nach oben geklettert. Maßgeblich daran beteiligt war Philip Meitinger. Beim 4:0 gegen den SC Griesbeckerzell hat er dreimal getroffen, beim 2:0 gegen den SV Holzkirchen eine Vorlage geliefert und nun beim 5:1-Erfolg bei der SSV Glött ist ihm ein Doppelpack gelungen. Das macht in den bisherigen neun Spielen summa summarum acht Treffer für den Angreifer. Exakt so viele, wie er in der abgelaufenen Saison, als er von seinem Heimatverein TSV Zusmarshausen zu den Kleeblättern gewechselt ist, insgesamt erzielt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen